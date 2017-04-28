Мужчина подорвался на гранате в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В центре Николаева в частном доме по ул.Пограничной, 66 на гранате подорвался мужчина, передает корреспондент УНН.
Инцидент произошел в частном домовладении. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия.
Взрыв прогремел около 18:00. На месте работает полиция, взрывотехники и нацгвардейцы. Вероятно, причиной взрыва стала граната “Ф-1”.
По предварительной информации, причиной смерти мужчины могло стать неосторожное обращение с боеприпасом или самоубийство.
Напомним, 28 декабря около 2:00 в Марьинском районе Донецкой области двое мужчин пытались распилить снаряд — один погиб, другого госпитализировали.