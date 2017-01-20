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Чоловік отримав осколочне поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою

Чоловік отримав осколочне поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою

Київ • УНН

 • 7360 перегляди

КИЇВ.20 січня. УНН. У Кам’янському 35-річний чоловік отримав осколочне поранення грудної клітини та пошкодження обох кінцівок рук, намагаючись розібрати невідомий вибуховий пристрій. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Повідомлення до поліції Кам’янського надійшло від лікарів міської лікарні швидкої допомоги.

Зі слів постраждалого, він знайшов на вулиці патрон, який намагався самостійно розібрати в квартирі.

Поліцейські виїхали на місце події та встановили, що вибух стався в квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку. Ушкоджень стін квартири та будинку не виявлено. З місця вилучені фрагменти невідомого вибухового пристрою.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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