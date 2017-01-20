Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва неизвестного устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Каменском 35-летний мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и повреждения обоих кистей рук, пытаясь разобрать неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.
Сообщение в полицию Каменского поступило от врачей городской больницы скорой помощи.
По словам пострадавшего, он нашел на улице патрон, который пытался самостоятельно разобрать в квартире.
Полицейские выехали на место происшествия и установили, что взрыв произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома. Повреждений стен квартиры и дома не обнаружено. С места изъяты фрагменты неизвестного взрывного устройства.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.