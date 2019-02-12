Чоловік обікрав двох священників і втік до сусідньої області

"На Тернопільщині сталося кілька крадіжок із церков і будинків священників, до яких, як згодом з’ясували правоохоронці, причетний один зловмисник", - вказали у поліції.

Наприкінці 2018 року з храму в одному з районів Тернопільської області чоловік поцупив звуковий підсилювач. Уже наступного дня крадену техніку він намагався продати зборівському священнику, але той відмовився. Тож, чоловік пішов на крадіжку. Дочекавшись, коли отець пішов на богослужіння до церкви, злодій через вікно заліз до його оселі та поцупив звідти чималу суму грошей.

Зловмисником виявився 34-річний житель Мукачево, його було оголошено в розшук. У січні цього року він "засвітився" у Підволочиську, де поцупив гроші з оселі священника. Відомо також, що ця особа причетна і до крадіжки ще з одного храму.

Упіймали ж серійного крадія на Рівненщині під час чергової крадіжки з церкви. Встановлюючи особу зловмисника, рівненські поліцейські з’ясували, що він уже оголошений в розшук колегами з Тернопілля за підозрою у скоєнні аналогічних злочинів.

Наразі крадій затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його також перевіряють на причетність до інших злочинів.

Нагадаємо, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор.