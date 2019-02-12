Мужчина обокрал двух священников и убежал в соседнюю область
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Объявленного в розыск в Тернопольской области вора, который обворовывал церкви и священников, задержали в Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.
"В Тернопольской области произошло несколько краж из церквей и домов священников, к которым, как впоследствии выяснили правоохранители, причастен один злоумышленник", - указали в полиции.
В конце 2018 году с храма в одном из районов Тернопольской области мужчина украл звуковой усилитель. Уже на следующий день краденую технику он пытался продать зборовскому священнику, но тот отказался. Поэтому, человек пошел на кражу. Дождавшись, когда отец ушел на богослужение в церковь, вор через окно проник в его дом и украл оттуда большую сумму денег.
Злоумышленником оказался 34-летний житель Мукачево, он был объявлен в розыск. В январе этого года он "засветился" в Подволочиске, где украл деньги из дома священника. Известно также, что этот человек причастен и к краже еще из одного храма.
Поймали же серийного вора в Ровенской области во время очередной кражи из церкви. Устанавливая личность злоумышленника, ровенские полицейские выяснили, что он уже объявлен в розыск коллегами с Тернопольской области по подозрению в совершении аналогичных преступлений.
Вор задержан и находится в изоляторе временного содержания. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.
Напомним, в Ровно задержали мужчину, который хотел обокрасть собор.