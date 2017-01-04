Чоловік напідпитку наніс смертельні рани ножем перехожому на Кіровоградщині

Як стало відомо, пізно ввечері вулицею села прямував перехожий. Побачивши на одному з подвір’їв чоловіка біля автівки, попросив відвезти його до міста. У цей час із будинку вийшов 25-річний родич господаря, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав сварку з незнайомцем та наніс йому удар в обличчя. Після цього, між чоловіками виникла бійка, старший чоловік дістав із кишені куртки ножа та ударив ним молодшого в область грудної клітини.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.