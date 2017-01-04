Выпивший мужчина нанес смертельные раны ножом прохожему на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 января. УНН. Во время ссоры 35-летний житель Светловодского района нанес нетрезвому оппоненту ножевое ранение, в результате чего тот скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Кировоградской области, пишет УНН-Центр.
Как стало известно, поздно вечером по улице села направлялся прохожий. Увидев на одном из подворий мужчину возле машины, попросил отвезти его в город. В это время из дома вышел 25-летний родственник хозяина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с незнакомцем и нанес ему удар в лицо. После этого, между мужчинами возникла драка, старший мужчина достал из кармана куртки нож и ударил им младшего в область грудной клетки.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.