Чоловік намагався провезти гриби з перевищеною дозою радіації в 29 тис. разів

Як повідомили в поліції, 27-річний працівник одного з місцевих підприємств заховав сушені лісові гриби у себе під одягом та намагався вивезти з зони відчуження на власному автомобілі.

Під час перевірки авто зловмисника на КПП “Дитятки”, у правоохоронців спрацювали дозиметри на перевищення дози радіоактивного випромінювання. Під час огляду співробітники батальйону патрульної поліції з охорони зони відчуження ЧАЕС та радіоактивного забруднення виявили на тілі чоловіка гриби, рівень вмісту радіаційних елементів яких перевищує допустиму норму в 29 тисяч разів.

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За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження.

Чоловіку загрожує штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходу або обмеження волі на термін від 1-го до 3-х років чи позбавлення волі на той самий строк.