Чоловік намагався провезти гриби з перевищеною дозою радіації в 29 тис. разів

ukru
Ексклюзив
11:15 • 2094 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 42821 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 77694 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 81700 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 101005 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 141716 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 105011 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 292159 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255588 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398648 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 103847 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 112472 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 130147 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 63978 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 64072 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 64072 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 141724 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 130147 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 202797 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 292161 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 18219 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 121488 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 112083 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 143424 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 160189 перегляди
Актуальне
Чоловік намагався провезти гриби з перевищеною дозою радіації в 29 тис. разів

Чоловік намагався провезти гриби з перевищеною дозою радіації в 29 тис. разів

Київ • УНН

 • 15218 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чоловік намагався вивезти із зони Чорнобильської АЕС гриби з перевищеною дозою радіації в 29 тисяч разів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Як повідомили в поліції, 27-річний працівник одного з місцевих підприємств заховав сушені лісові гриби у себе під одягом та намагався вивезти з зони відчуження на власному автомобілі.

Під час перевірки авто зловмисника на КПП “Дитятки”, у правоохоронців спрацювали дозиметри на перевищення дози радіоактивного випромінювання. Під час огляду співробітники батальйону патрульної поліції з охорони зони відчуження ЧАЕС та радіоактивного забруднення виявили на тілі чоловіка гриби, рівень вмісту радіаційних елементів яких перевищує допустиму норму в 29 тисяч разів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині за жовтень з діагнозом “отруєння грибами” в реанімацію потрапило 10 дітей

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження.

Чоловіку загрожує штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходу або обмеження волі на термін від 1-го до 3-х років чи позбавлення волі на той самий строк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,090.79
Ethereum
$2,026.85