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Мужчина пытался провезти грибы с превышенной дозой радиации в 29 тыс. раз

Киев  •  УНН

 • 15209 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Мужчина пытался вывезти из зоны Чернобыльской АЭС грибы с превышенной дозой радиации в 29 тыс. раз. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщили в полиции, 27-летний работник одного из местных предприятий спрятал сушеные лесные грибы у себя под одеждой и пытался вывезти из зоны отчуждения на собственном автомобиле.

Во время проверки авто злоумышленника на КПП "Дитятки", у правоохранителей сработали дозиметры на превышение дозы радиоактивного излучения. При осмотре сотрудники батальона патрульной полиции по охране зоны отчуждения ЧАЭС и радиоактивного загрязнения обнаружили на теле мужчины грибы, уровень содержания радиационных элементов которых превышает допустимую норму в 29 тыс. раз.

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По факту правонарушения открыто уголовное производство.

Мужчине грозит штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов дохода или ограничение свободы на срок от 1-го до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.

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