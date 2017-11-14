Мужчина пытался провезти грибы с превышенной дозой радиации в 29 тыс. раз

Как сообщили в полиции, 27-летний работник одного из местных предприятий спрятал сушеные лесные грибы у себя под одеждой и пытался вывезти из зоны отчуждения на собственном автомобиле.

Во время проверки авто злоумышленника на КПП "Дитятки", у правоохранителей сработали дозиметры на превышение дозы радиоактивного излучения. При осмотре сотрудники батальона патрульной полиции по охране зоны отчуждения ЧАЭС и радиоактивного загрязнения обнаружили на теле мужчины грибы, уровень содержания радиационных элементов которых превышает допустимую норму в 29 тыс. раз.

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По факту правонарушения открыто уголовное производство.

Мужчине грозит штраф от 50 до 80 необлагаемых минимумов дохода или ограничение свободы на срок от 1-го до 3-х лет или лишение свободы на тот же срок.