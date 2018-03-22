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Чоловік намагався повіситися у залі парламенту Нідерландів

Чоловік намагався повіситися у залі парламенту Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Гаазі в залі парламенту Нідерландів під час засідання чоловік намагався вчинити самогубство. Про це повідомили у четвер нідерландські ЗМІ, передає УНН.

Видання De Telegraaf цитувало очевидців, які розповіли, як чоловік в збудженому стані ходив по залі, перш ніж вчинити спробу самогубства.

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Як повідомили місцеві ЗМІ, після невдалої спроби чоловік отримав травми після падіння з висоти у декілька метрів.

На оприлюдненому з місця інциденту відеоролику видно реакцію шокованих очевидців та чутно голосний удар. Повідомляється, що в зв’язку з інцидентом парламентська сесія була відкладена.

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