Мужчина пытался повеситься в зале парламента Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Гааге в зале парламента Нидерландов во время заседания мужчина пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили в четверг нидерландские СМИ, передает УНН.
Издание De Telegraaf цитировало очевидцев, которые рассказали, как человек в возбужденном состоянии ходил по залу, прежде чем совершить попытку самоубийства.
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Как сообщили местные СМИ, после неудачной попытки мужчина получил травмы после падения с высоты в несколько метров.
На обнародованном с места инцидента видеоролике видно реакцию шокированных очевидцев и слышно громкий удар. Сообщается, что в связи с инцидентом парламентская сессия была отложена.