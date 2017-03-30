Чоловік намагався наїхати на поліцію в центрі Вашингтону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Поліція в районі будівлі Конгресу США відкрила вогонь по автомобілю, який намагався наїхати на поліцейських, а згодом водія арештували, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Інцидент стався біля Ботанічного саду в Вашингтоні, де чоловік намагався наїхати на поліцейських. У свою чергу поліція відкрила вогонь. На місце виїхали швидкі, але поранених не було.
Наразі водія автомобіля заарештували.
Нагадаємо, 22 березня на Вестмінстерському мосту в Лондоні, поблизу будівлі британського парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі.
Потім автомобіль врізався в огорожу Вестмінстерського палацу. Водій вискочив з машини з ножем і побіг до будівлі парламенту, де йому перегородили дорогу поліцейські. Терорист убив одного з них, другий застрелив нападника.
Відповідальність за напад узяло на себе угруповання “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, у Вашингтоні водій під’їхав до будівлі Білого дому і заявив про наявність в автомобілі вибухівки.