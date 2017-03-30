Мужчина пытался наехать на полицию в центре Вашингтона
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Полиция в районе здания Конгресса США открыла огонь по автомобилю, который пытался наехать на полицейских, а затем водителя арестовали, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Инцидент произошел возле Ботанического сада в Вашингтоне, где мужчина пытался наехать на полицейских. В свою очередь полиция открыла огонь. На место выехали быстрые, но раненых не было.
Сейчас водитель автомобиля арестовали.
Напомним, 22 марта на Вестминстерском мосту в Лондоне, у здания британского парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре.
Затем автомобиль врезался в ограждение Вестминстерского дворца. Водитель выскочил из машины с ножом и побежал к зданию парламента, где ему преградили дорогу полицейские. Террорист убил одного из них, второй застрелил нападавшего.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
Как сообщал УНН, в Вашингтоне водитель подъехал к зданию Белого дома и заявил о наличии в автомобиле взрывчатки.