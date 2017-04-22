Чоловік на Рівненщині застрелив товариша під час полювання
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Смертю закінчилася сварка на полюванні поблизу с.Сварицевичі Дубровицького району. Двоє товаришів посварилися, один чоловік схопив рушницю та вистрелив опоненту в обличчя. Повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській обл., передає УНН.
За даними відомства, перед інцидентом четверо мисливців розпивали спиртне.
Пораненого 30-річного мисливця товариші самотужки повезли до місцевої дільничної амбулаторії. Утім фельдшер лише констатував смерть селянина. Відповідно до лікарського свідоцтва, вона настала унаслідок множинного перелому черепа, лицевих кісток з руйнуванням стовбуру головного мозку.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 с.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
25-річного мисливця затримано та повідомлено про підозру. Винуватцю загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 15 років.
За результатами огляду експертами-балістами науково-дослідного експертно-криміналістичного Центру двох мисливських рушниць, стало відомо, що зброя не зареєстрована у встановленому законодавством порядку, а номери знищені. Її вилучили та направили на експертизу.
Нагадаємо, 19 квітня сина, який напідпитку вбив рідну матір, засудили на 10 років.