Человек в Ровенской обл. застрелил товарища во время охоты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18095 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78269 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110790 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112715 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110024 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102360 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149743 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Человек в Ровенской обл. застрелил товарища во время охоты

Человек в Ровенской обл. застрелил товарища во время охоты

Киев  •  УНН

 • 12135 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Смертью закончилась ссора на охоте вблизи с.Сварицевичи Дубровицкого района. Двое товарищей поссорились, один человек схватил ружье и выстрелил оппоненту в лицо. Сообщили в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской обл., передает УНН.

По данным ведомства, перед инцидентом четверо охотников распивали спиртное.
Раненого 30-летнего охотника товарищи самостоятельно повезли в местной участковой амбулатории. Впрочем фельдшер лишь констатировал смерть крестьянина. Согласно врачебного свидетельства, она наступила вследствие множественного перелома черепа, лицевых костей с разрушением стволу головного мозга.
По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч.1 с.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

25-летнего охотника задержан и сообщено о подозрении. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

По результатам осмотра экспертами-баллистами научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра двух охотничьих ружей, стало известно, что оружие не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, а номера уничтожены. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, 19 апреля сына, который по пьяни убил родную мать, приговорили к 10 годам .

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