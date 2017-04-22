Человек в Ровенской обл. застрелил товарища во время охоты

По данным ведомства, перед инцидентом четверо охотников распивали спиртное.

Раненого 30-летнего охотника товарищи самостоятельно повезли в местной участковой амбулатории. Впрочем фельдшер лишь констатировал смерть крестьянина. Согласно врачебного свидетельства, она наступила вследствие множественного перелома черепа, лицевых костей с разрушением стволу головного мозга.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч.1 с.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

25-летнего охотника задержан и сообщено о подозрении. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

По результатам осмотра экспертами-баллистами научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра двух охотничьих ружей, стало известно, что оружие не зарегистрировано в установленном законодательством порядке, а номера уничтожены. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, 19 апреля сына, который по пьяни убил родную мать, приговорили к 10 годам .