Чоловік на Миколаївщині виростив конопель на 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Миколаївській області чоловік виростив на присадибній ділянці конопель, орієнтовна вартість яких за цінами "чорного ринку" складає близько 12 млн грн. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
"На присадибній ділянці домогосподарства 47-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили 278 кущів конопель елітного сорту "Голандка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, правоохоронці встановили, що зловмисник спеціально придбав будинок в одному із сіл Арбузинського району, територію якого обгородив двометровим парканом, та спорудив дві теплиці, облаштувавши їх системою вентиляції та крапельного поливу для рослин коноплі. Правоохоронці вилучили наркозілля та направили на експертне дослідження.
Зі слів власника ділянки, насіння коноплі він замовляв через мережу Інтернет, а наркорослини вирощував для кролів. Однак жодної тварини на території домоволодіння не було.
Після проведення експертизи вирішуватиметься питання щодо притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, у Чернігові поліція затримала підозрюваного у розповсюдженні наркотиків і вилучила наркотиків на мільйон гривень.