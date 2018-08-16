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Мужчина в Николаевской области вырастил конопли на 12 млн грн

Киев • УНН

 • 8081 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Николаевской области мужчина вырастил на приусадебном участке коноплю, ориентировочная стоимость которой по ценам "черного рынка" составляет около 12 млн грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

Мужчина в Николаевской области вырастил конопли на 12 млн грн

"На приусадебном участке домохозяйства 47-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 278 кустов конопли элитного сорта "Голландка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что злоумышленник специально приобрел дом в одном из сел Арбузинского района, территорию которого огородил двухметровым забором, и соорудил две теплицы, обустроив их системой вентиляции и капельным поливом для растений конопли. Правоохранители изъяли наркозелье и направили на экспертное исследование.

По словам владельца участка, семена конопли он заказывал через Интернет, а наркорастения выращивал для кроликов. Однако ни одного животного на территории домовладения не было.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.

Напомним, в Чернигове полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков и изъяла наркотиков на миллион гривен.

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