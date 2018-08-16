Мужчина в Николаевской области вырастил конопли на 12 млн грн

"На приусадебном участке домохозяйства 47-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 278 кустов конопли элитного сорта "Голландка", - говорится в сообщении.



Как отмечается, правоохранители установили, что злоумышленник специально приобрел дом в одном из сел Арбузинского района, территорию которого огородил двухметровым забором, и соорудил две теплицы, обустроив их системой вентиляции и капельным поливом для растений конопли. Правоохранители изъяли наркозелье и направили на экспертное исследование.



По словам владельца участка, семена конопли он заказывал через Интернет, а наркорастения выращивал для кроликов. Однако ни одного животного на территории домовладения не было.



После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.



Напомним, в Чернигове полиция задержала подозреваемого в распространении наркотиков и изъяла наркотиков на миллион гривен.



