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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Чоловік на Львівщині впав з мосту після ураження струмом

Київ • УНН

 • 9316 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Чоловік на Львівщині впав з мосту після ураження електрострумом. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП області.

Чоловік на Львівщині впав з мосту після ураження струмом

“В Старосамбірське відділення поліції 30 квітня о 10:20 надійшло повідомлення від чергового фельдшера про те, що до лікарні доставлений 26-річний житель райцентру з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, опіки обох рук електрострумом та закритий перелом правої руки”, — йдеться в повідомленні.

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Як попередньо встановили працівники поліції, чоловік впав з мосту висотою близько 4 метри після ураження електрострумом на залізничній колії.

Обставини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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