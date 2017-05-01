Мужчина во Львовской области упал с моста после поражения током

“В Старосамборское отделение полиции 30 апреля в 10:20 поступило сообщение от дежурного фельдшера о том, что в больницу доставлен 26-летний житель райцентра с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ожоги обеих рук электротоком и закрытый перелом правой руки”, — говорится в сообщении.

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Как предварительно установили работники полиции, мужчина упал с моста высотой около 4 метров после поражения электротоком на железнодорожном пути.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.