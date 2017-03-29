Чоловік на Донеччині загинув розбираючи боєприпас
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Житель Часів Яру Донецької області загинув, розбираючи боєприпас. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУ НП Донецької області.
Трагедія сталася вранці 29 березня. 50-річний чоловік підірвався в полі поблизу м.Часів Яр на Донеччині. За попередніми даними, причиною вибуху стала детонація снаряда від протитанкового гранатомета.
Трагічний випадок став результатом легковажного ставлення до вибухонебезпечних предметів.
“Сьогодні вранці місцевий житель пішов збирати металобрухт в лісосмузі поблизу населеного пункту, ймовірно, там він і знайшов постріл від РПГ. Чоловік забрав боєприпас з собою, замість того, щоб повідомити про небезпечну знахідку правоохоронцям. По дорозі в населений пункт на відстані близько 300 метрів до житлових будинків він вирішив розібрати боєприпас, використовуючи при цьому молоток, в результаті чого пристрій здетонував”, — повідомили у поліції.
Чоловік загинув на місці, інших жертв немає.
На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Під час огляду території правоохоронці знайшли фрагменти гранатометного пострілу.
Нагадаємо, 29 березня, в приватному будинку на Донеччині стався вибух, двоє людей загинули.