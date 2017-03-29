Мужчина в Донецкой области погиб разбирая боевой снаряд

Трагедия произошла утром 29 марта. 50-летний мужчина подорвался в поле вблизи м.Часив Яр Донецкой обл. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация снаряда от противотанкового гранатомета.

Трагический случай стал результатом легкомысленного отношения к взрывоопасных предметов.

"Сегодня утром местный житель пошел собирать металлолом в лесополосе вблизи населенного пункта, вероятно, там он и нашел выстрел от РПГ. Мужчина забрал бобоєвой снаряд с собой, вместо того, чтобы сообщить об опасной находке правоохранителям. По дороге в населенный пункт на расстоянии около 300 метров до жилых домов он решил разобрать сняряд, используя при этом молоток, в результате чего устройство сдетонировало ", - сообщили в полиции.

Мужчина погиб на месте, других жертв нет.

На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Во время осмотра территории правоохранители нашли фрагменты гранатометного выстрела.

Напомним, 29 марта, в частном доме в Донецкой области произошел взрыв, два человека погибли .