Чоловік на Донеччині розстріляв магазин із РПГ
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 березня. УНН. У Красногорівці, Донецької області невідомий вистрілив з РПГ в магазин. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУ НП Донецької області.
"Сьогодні о 9.35 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річного місцевого жителя, який розповів, що вночі по вулиці Лікарняної в результаті одиночного пострілу був пошкоджений його магазин. Інформації про постраждалих і поранених немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка виявила деталі ручного протитанкового гранатомета",- повідомили у поліції.
Зараз на місці події працює слідчо — оперативна група. Під час огляду виявлено залишки РПГ.
Обставини події встановлюються, після необхідних слідчо-оперативних дій фактом буде дана правова кваліфікація.
Нагадаємо, 29 березня житель Часів Яру Донецької області загинув, розбираючи боєприпас.