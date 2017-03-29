Чоловік на Донеччині розстріляв магазин із РПГ

"Сьогодні о 9.35 до чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від 41-річного місцевого жителя, який розповів, що вночі по вулиці Лікарняної в результаті одиночного пострілу був пошкоджений його магазин. Інформації про постраждалих і поранених немає. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка виявила деталі ручного протитанкового гранатомета",- повідомили у поліції.

Зараз на місці події працює слідчо — оперативна група. Під час огляду виявлено залишки РПГ.

Обставини події встановлюються, після необхідних слідчо-оперативних дій фактом буде дана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 29 березня житель Часів Яру Донецької області загинув, розбираючи боєприпас.