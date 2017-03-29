Мужчина в Донецкой области расстрелял магазин с РПГ

"Сегодня в 9.35 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин. Информации о пострадавших и раненых нет. На месте работает следственно оперативная группа полиции, обнаружены детали ручного противотанкового гранатомета ", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно - оперативная группа. При осмотре обнаружены остатки РПГ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после необходимых следственно-оперативных действий факту будет дана правовая квалификация.

Напомним, 29 марта житель Часов Яра Донецкой области погиб, разбирая боеприпас .