Мужчина в Донецкой области расстрелял магазин с РПГ
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 марта. УНН. В Красногоровке Донецкой области неизвестный выстрелил из РПГ в магазин. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУ ЧП Донецкой области.
"Сегодня в 9.35 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, который рассказал, что ночью по улице Больничной в результате одиночного выстрела был поврежден его магазин. Информации о пострадавших и раненых нет. На месте работает следственно оперативная группа полиции, обнаружены детали ручного противотанкового гранатомета ", - сообщили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно - оперативная группа. При осмотре обнаружены остатки РПГ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, после необходимых следственно-оперативных действий факту будет дана правовая квалификация.
Напомним, 29 марта житель Часов Яра Донецкой области погиб, разбирая боеприпас .