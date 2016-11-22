Чоловік на Дніпропетровщині підірвався на невідомому предметі

Працівники Тернівського відділення поліції встановили, що до приймального відділення міської лікарні доставили 52-річного чоловіка з численними осколковими пораненнями голови, грудей, верхніх та нижніх кінцівок, проникаючими пораненнями живота.

Зі слів постраждалого стало відомо, що він наступив на невідомий предмет, в результаті чого пролунав вибух.

Наразі на місці події працюють співробітники Павлоградського відділу поліції, а також бригада вибухотехніків. Фахівці перевіряють, чи немає інших вибухових пристроїв на ділянці, де підірвався постраждалий.

Крім того, з’ясовується походження вибухового предмета.