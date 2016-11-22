Чоловік на Дніпропетровщині підірвався на невідомому предметі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Дніпропетровщині неподалік села Степове чоловік підірвався на невідомому пристрої, внаслідок чого отримав численні осколкові поранення голови, грудей та проникаюче поранення живота. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції області.
Працівники Тернівського відділення поліції встановили, що до приймального відділення міської лікарні доставили 52-річного чоловіка з численними осколковими пораненнями голови, грудей, верхніх та нижніх кінцівок, проникаючими пораненнями живота.
Зі слів постраждалого стало відомо, що він наступив на невідомий предмет, в результаті чого пролунав вибух.
Наразі на місці події працюють співробітники Павлоградського відділу поліції, а також бригада вибухотехніків. Фахівці перевіряють, чи немає інших вибухових пристроїв на ділянці, де підірвався постраждалий.
Крім того, з’ясовується походження вибухового предмета.