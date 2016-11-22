Мужчина в Днепропетровской области подорвался на неизвестном предмете
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Днепропетровской области возле села Степное человек подорвался на неизвестном устройстве, в результате чего получил многочисленные осколочные ранения головы, груди и проникающее ранение живота. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.
Работники Терновского отделения полиции установили, что в приемное отделение городской больницы доставили 52-летнего мужчину с многочисленными осколочными ранениями головы, груди, верхних и нижних конечностей, проникающими ранениями живота.
По словам пострадавшего стало известно, что он наступил на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Павлоградского отдела полиции, а также бригада взрывотехников. Специалисты проверяют, нет ли других взрывных устройств на участке, где подорвался пострадавший.
Кроме того, выясняется происхождение взрывного предмета.