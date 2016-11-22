Мужчина в Днепропетровской области подорвался на неизвестном предмете

Работники Терновского отделения полиции установили, что в приемное отделение городской больницы доставили 52-летнего мужчину с многочисленными осколочными ранениями головы, груди, верхних и нижних конечностей, проникающими ранениями живота.

По словам пострадавшего стало известно, что он наступил на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Павлоградского отдела полиции, а также бригада взрывотехников. Специалисты проверяют, нет ли других взрывных устройств на участке, где подорвался пострадавший.

Кроме того, выясняется происхождение взрывного предмета.