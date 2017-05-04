Чоловік королеви Британії відійде від справ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп, герцог Единбурзький, восени перестане виконувати свої королівські обов'язки. Про це оголосив Букінгемський палац у четвер, передає УНН з посиланням на BBC.
Рішення було прийнято самим принцом Філіпом і підтримується королевою, сказав прес-секретар палацу.
Герцог, якому буде 96 років в наступному місяці, буде присутній на раніше запланованих заходах до серпня, але не прийматиме нові запрошення.
Королева "буде продовжувати виконувати повну програму офіційних заходів", сказали в палаці.
Нагадаємо, у Лондоні підготували план дій на випадок смерті Єлизавети II.