Супруг королевы Великобритании отойдет от дел

Решение было принято самим принцем Филиппом и поддерживается королевой, сказал пресс-секретарь дворца.

Герцог, которому будет 96 лет в следующем месяце, будет присутствовать на ранее запланированных мероприятиях до августа, но не будет принимать новых приглашений.

Королева "будет продолжать выполнять полную программу официальных мероприятий", сказали во дворце.

Напомним, в Лондоне подготовили план действий на случай смерти Елизаветы II.