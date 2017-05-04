Супруг королевы Великобритании отойдет от дел
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью перестанет выполнять свои королевские обязанности. Об этом объявил Букингемский дворец в четверг, передает УНН со ссылкой на BBC.
Решение было принято самим принцем Филиппом и поддерживается королевой, сказал пресс-секретарь дворца.
Герцог, которому будет 96 лет в следующем месяце, будет присутствовать на ранее запланированных мероприятиях до августа, но не будет принимать новых приглашений.
Королева "будет продолжать выполнять полную программу официальных мероприятий", сказали во дворце.
Напомним, в Лондоне подготовили план действий на случай смерти Елизаветы II.