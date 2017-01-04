Чоловік до смерті побив дружину у Дніпрі

До поліції зателефонував чоловік, який прийшов до батьків в квартиру і побачив матір зі слідами побиття. Зі слів сина, між подружжям відбулась сімейна сварка — чоловік побив свою дружину.

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Патрульні прибули на місце та виявили на кухні жінку без ознак життя, з численними тілесними ушкодженнями.

Інспектори поліції затримали чоловіка загиблої жінки. Підозрюваного доставили у відділок поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група.