Чоловік до смерті побив дружину у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні до чергової служби патрульної поліції надійшло повідомлення про вбивство на вулиці Михайла Комарова. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпра у Facebook, пише УНН-Центр.
До поліції зателефонував чоловік, який прийшов до батьків в квартиру і побачив матір зі слідами побиття. Зі слів сина, між подружжям відбулась сімейна сварка — чоловік побив свою дружину.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік забив жінку у Дніпрі насмерть
Патрульні прибули на місце та виявили на кухні жінку без ознак життя, з численними тілесними ушкодженнями.
Інспектори поліції затримали чоловіка загиблої жінки. Підозрюваного доставили у відділок поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група.