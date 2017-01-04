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Мужчина до смерти избил жену в Днепре

Мужчина до смерти избил жену в Днепре

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня в дежурную службу патрульной полиции поступило сообщение об убийстве на улице Михаила Комарова. Об этом сообщает патрульная полиция Днепра в Facebook, пишет УНН-Центр.

В полицию позвонил мужчина, который пришел к родителям в квартиру и увидел мать со следами избиения. По словам сына, между супругами произошла семейная ссора - мужчина избил свою жену.

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Патрульные прибыли на место и обнаружили на кухне женщину без признаков жизни, с многочисленными телесными повреждениями.

Инспекторы полиции задержали мужа погибшей женщины. Подозреваемого доставили в отделение полиции. На месте работала следственно-оперативная группа.

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