Мужчина до смерти избил жену в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня в дежурную службу патрульной полиции поступило сообщение об убийстве на улице Михаила Комарова. Об этом сообщает патрульная полиция Днепра в Facebook, пишет УНН-Центр.
В полицию позвонил мужчина, который пришел к родителям в квартиру и увидел мать со следами избиения. По словам сына, между супругами произошла семейная ссора - мужчина избил свою жену.
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Патрульные прибыли на место и обнаружили на кухне женщину без признаков жизни, с многочисленными телесными повреждениями.
Инспекторы полиции задержали мужа погибшей женщины. Подозреваемого доставили в отделение полиции. На месте работала следственно-оперативная группа.