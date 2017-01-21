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Чоловіча збірна України посіла четверте місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

Чоловіча збірна України посіла четверте місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

Київ • УНН

 • 11225 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В третій змагальний день шостого етапу Кубка світу з біатлону, що відбувається в італійському Антхольці, пройшла чоловіча естафетна гонка, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Українська збірна у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Володимира Сємакова та Дмитра Підручного посіла четверте місце (0 штрафних кіл + 5 додаткових патронів) + 46,7 секунди програшу від тріумфаторів німців (0+7). Срібні нагороди в активі Норвегії (0+9) +0,1 с, у росіян “бронза” (0+9) + 33,6 с.

Відзначимо, що “жовто-блакитна” команда зробила черговий крок в Кубку націй. Скориставшись провалом чехів, українці піднялися на шосте місце. При цьому у австрійців, що йдуть попереду, українці в естафеті відіграли чергові 20 очок, і тепер дистанція до топ-5 — 176 балів.

Нагадаємо, що завтра в завершальний змагальний день в Антхольці відбудеться жіноча естафета.

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