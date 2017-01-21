Мужская сборная Украины заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Украинская сборная в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Подручного заняла четвертое место (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов) + 46,7 секунды проигрыша от триумфаторов немцев (0 + 7). Серебряные награды в активе Норвегии (0 + 9) 0,1 с, у русских "бронза" (0 + 9) + 33,6 с.

Отметим, что "желто-голубая" команда сделала очередной шаг в Кубке наций. Воспользовавшись провалом чехов, украинцы поднялись на шестое место. При этом у австрийцев, идущих, украинцы в эстафете сыграли очередные 20 очков, и теперь дистанция в топ-5 - 176 баллов.

Напомним, что завтра в заключительный соревновательный день в Антхольце состоится женская эстафета.