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Мужская сборная Украины заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Мужская сборная Украины заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В третий соревновательный день шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце прошла мужская эстафетная гонка, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Украинская сборная в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Подручного заняла четвертое место (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов) + 46,7 секунды проигрыша от триумфаторов немцев (0 + 7). Серебряные награды в активе Норвегии (0 + 9) 0,1 с, у русских "бронза" (0 + 9) + 33,6 с.

Отметим, что "желто-голубая" команда сделала очередной шаг в Кубке наций. Воспользовавшись провалом чехов, украинцы поднялись на шестое место. При этом у австрийцев, идущих, украинцы в эстафете сыграли очередные 20 очков, и теперь дистанция в топ-5 - 176 баллов.

Напомним, что завтра в заключительный соревновательный день в Антхольце состоится женская эстафета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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