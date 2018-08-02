Вибух біля Кабміну у 2017 році: підозрюваним загрожує до 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поліція направила до суду обвинувальний акт відносно членів ОЗГ, підозрюваних у вчинені шести терактів. Всього членам групи інкримінують вчинення 27 злочинів, з посиланням на прес-службу Нацполіції передає УНН.
“Наприкінці минулого року поліцейські затримали трьох чоловіків віком від 30 до 40 років. Молодики разом з іншими особами зорганізувалися в злочинну групу для вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів. Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України в рамках кримінального провадження встановили причетність затриманих до 27 злочинів. Серед інших кримінальних правопорушень, затриманим інкримінують вчинення шести терористичних актів, в одному випадку — це замах на вбивство. Подія сталася 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського. Зловмисники кинули в бік перехожих гранату. Тілесні ушкодження різного ступеню отримали троє осіб”, — розповіли у поліції
Крім того, слідчими встановлено та зібрано доказову базу щодо причетності цієї групи осіб до скоєння трьох злочинів, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі. Зловмисникам інкримінують участь у правопорушеннях, пов’язаних із оскверненням та знищенням релігійних святинь, а також пошкодження об’єктів культурної спадщини.
Під час затримання учасників ОЗГ було вилучено вогнепальну зброю та бойові гранати, які мали бути використані під час вчинення нових злочинів. Наразі Головним слідчим управлінням Нацполіції направлено до суду обвинувальний акт відносно організатора та одного з виконавців цих злочинів. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, 24 серпня, минулого року, в столиці став вибух, в результаті якого постраждали люди.