Взрыв возле Кабмина в 2017 году: подозреваемым грозит до 15 лет

"В конце прошлого года полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Они вместе с другими лицами организовали в преступную группу для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений. Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства установили причастность задержанных к 27 преступлениям. Среди других уголовных преступлений, задержанным инкриминируют совершение шести террористических актов, в одном случае - это покушение на убийство. Событие произошло 24 августа 2017 года на улице Грушевского. Злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения различной степени получили три человека", - рассказали в полиции

Кроме того, следователями установлена и собрана доказательная база о причастности этой группы лиц к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной розни. Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждение объектов культурного наследия.

Во время задержания у участников ОПГ было изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты, которые должны быть использованы во время совершения новых преступлений. Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей этих преступлений. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 24 августа, в прошлом году, в столице произошел взрыв, в результате которого пострадали люди.