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Чийгоз: Росія посилює тиск, обмежуючи пересування кримчан через адмінкордон з материковою Україною

Чийгоз: Росія посилює тиск, обмежуючи пересування кримчан через адмінкордон з материковою Україною

Київ • УНН

 • 12922 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Росія посилює тиск, обмежуючи пересування кримчан з українськими паспортами через адміністративний кордон між окупованим нею Кримом і материковою Україною. Про це на пресконференції у Херсоні 22 липня заявив депутат Верховної Ради України, заступник голови Междлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.

“Хтось каже, що це з коронавірусом пов’язано, що обмежили виїзд. Насправді там все більш тривожно, бо ми знаємо про наміри росіян унеможливити пересування наших громадян за українськими паспортами сюди на материк. Є вже ухвала, яка вручається нашим дітям при поверненні на територію Криму. Там зазначено, що це вони використали свою останню можливість перетнути наш адміністративний кордон. Обмежити, звести до мінімуму живе спілкування наших громадян з Україною — це основне завдання Росії, тому що саме це живе спілкування при всяких наших внутрішніх проблемах підсилює віру наших людей в те, що Україна звільнить Крим”, — зазначив Чийгоз.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар опублікувала документ, який вручає прикордонне управління ФСБ Росії на адмінкордоні.

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Раніше громадянська ініціатива КримSOS спрямувала на ім’я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби заяву з проханням зреагувати на незаконне обмеження Росією права жителів Криму на вільний перетин адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим півостровом. У заяві активісти зазначають, що у зв’язку з протиепідеміологічними заходами, з 29 березня 2020 року уряд Росії дозволив залишати Росію і Крим громадянам Росії, у яких є також інше громадянство, лише один раз.

На початку липня прикордонне управління ФСБ Росії по анексованому Криму повідомило, що зареєстрованих на півострові кримчан будуть штрафувати за спробу перейти адміністративний кордон за українським паспортом. У свою чергу Україна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму, і в’їхати на материкову частину України за ними не можна.

7 липня прессекретар Херсонського загону Державної прикордонної служби України Іван Шевцов повідомив в ефірі проєкту Радіо Крим.Реалії, що українські прикордонники нарахували понад 300 людей, яких Росія з початку місяця не пустила до Криму через адмінкордон.

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