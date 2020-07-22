Чийгоз: Россия усиливает давление, ограничивая передвижения крымчан через админграницу с материковой Украиной

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130759 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109672 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129865 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101821 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102522 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чийгоз: Россия усиливает давление, ограничивая передвижения крымчан через админграницу с материковой Украиной

Чийгоз: Россия усиливает давление, ограничивая передвижения крымчан через админграницу с материковой Украиной

Киев  •  УНН

 • 12902 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Россия усиливает давление, ограничивая передвижение крымчан с украинскими паспортами через административную границу между оккупированным нею Крымом и материковой Украины. Об этом на пресс-конференции в Херсоне 22 июля заявил депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя Междлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.

“Кто-то говорит, что это с коронавирусом связано, что ограничили выезд. На самом деле там все более тревожно, зная о намерениях россиян исключить передвижение наших граждан по украинским паспортам сюда на материк. Есть уже решение, которое вручается нашим детям при возвращении на территорию Крыма. Там указано, что это они использовали свою последнюю возможность пересечь нашу административную границу. Ограничить, свести к минимуму живое общение наших граждан с Украиной — это основная задача России, так как именно это живое общение при всяких наших внутренних проблемах усиливает веру наших людей в том, что Украина освободит Крым”, — отметил Чийгоз.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар опубликовала документ, который вручает пограничное управление ФСБ России на админгранице.

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Ранее гражданская инициатива КрымSOS направила на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявление с просьбой отреагировать на незаконное ограничение Россией права жителей Крыма на свободное пересечение административной границы между Херсонской областью и аннексированным полуостровом. В заявлении активисты отмечают, что в связи с противоэпидемиологическими мерами, с 29 марта 2020 года правительство России позволило покидать Россию и Крым гражданам России, у которых иное гражданство, только один раз.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

7 июля пресс-секретарь Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов сообщил в эфире проекту Радио “Крым.Реалии”, что украинские пограничники насчитали более 300 человек, которых Россия с начала месяца не пустила в Крым через админграницу.

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