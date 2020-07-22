Чийгоз: Россия усиливает давление, ограничивая передвижения крымчан через админграницу с материковой Украиной

“Кто-то говорит, что это с коронавирусом связано, что ограничили выезд. На самом деле там все более тревожно, зная о намерениях россиян исключить передвижение наших граждан по украинским паспортам сюда на материк. Есть уже решение, которое вручается нашим детям при возвращении на территорию Крыма. Там указано, что это они использовали свою последнюю возможность пересечь нашу административную границу. Ограничить, свести к минимуму живое общение наших граждан с Украиной — это основная задача России, так как именно это живое общение при всяких наших внутренних проблемах усиливает веру наших людей в том, что Украина освободит Крым”, — отметил Чийгоз.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар опубликовала документ, который вручает пограничное управление ФСБ России на админгранице.

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Ранее гражданская инициатива КрымSOS направила на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявление с просьбой отреагировать на незаконное ограничение Россией права жителей Крыма на свободное пересечение административной границы между Херсонской областью и аннексированным полуостровом. В заявлении активисты отмечают, что в связи с противоэпидемиологическими мерами, с 29 марта 2020 года правительство России позволило покидать Россию и Крым гражданам России, у которых иное гражданство, только один раз.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

7 июля пресс-секретарь Херсонского отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов сообщил в эфире проекту Радио “Крым.Реалии”, что украинские пограничники насчитали более 300 человек, которых Россия с начала месяца не пустила в Крым через админграницу.