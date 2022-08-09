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“Чисто популізм”: експерт оцінив законопроект щодо зменшення зарплат нардепів до мінімалки

“Чисто популізм”: експерт оцінив законопроект щодо зменшення зарплат нардепів до мінімалки

Київ • УНН

 • 195480 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Зменшення заробітних плат депутатів до мінімальної зарплати не принесе значних коштів до бюджету. Про це у коментарі УНН заявив економіст Олександр Охріменко.

Він зазначив, що подібні законодавчі ініціативи мають популістичний характер.

Цитата

“Чисто популізм. Сума, яка направляється на зарплату усіх депутатів, вона мізерна. Вона ніяк не може допомогти бюджету. У нас на сьогодні на армію в місяць ми витрачаємо 130 млрд грн, а заробітна плата усіх депутатів - 300 млн грн на рік. Це така дурня, що навіть смішно. Тут мільярди потрібні, а тут мова про пару мільйонів. Під час війни дуже багато є дурні або популізму, коли люди головою не думають. Це абсолютно Україні не допоможе”, - заявив експерт.

Нагадаємо

Позафракційний народний депутат Антон Яценко зареєстрував законопроект щодо зменшення зарплат депутатів до мінімалки на час війни. Також він пропонує на період дії воєнного стану скасувати усі пільги та привілеї для народних обранців.

Зазначимо, за даними ОПОРИ, з початку повномасштабного вторгнення і до 5 липня Яценко не зареєстрував жодного законопроекту ані як автор, ані як співавтор. Тож, ймовірно, законопроект про зарплати нардепів - його перша законодавча ініціатива від початку повномасштабної війни.

Водночас нардеп веде активну діяльність на своєму окрузі на Черкащині. Там він розгорнув боротьбу з місцевою владою, зокрема, ініціює кримінальні справи проти голови місцевої ОВА Ігоря Табурця. 

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