"Чисто популизм": эксперт оценил законопроект об уменьшении зарплат нардепов до минималки

Он отметил, что подобные законодательные инициативы носят популистический характер.

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“Чисто популизм. Сумма, которая направляется на зарплату всех депутатов, мизерная. Она никак не может помочь бюджету. У нас на сегодня на армию в месяц мы тратим 130 млрд грн, а заработная плата всех депутатов – 300 млн грн в год. Это такая дурость, что даже смешно. Здесь миллиарды нужны, а здесь речь идет о нескольких миллионах. Во время войны очень много дурости или популизма, когда люди головой не думают. Это абсолютно Украине не поможет”, - заявил эксперт.

Напомним

Внефракционный народный депутат Антон Яценко зарегистрировал законопроект об уменьшении зарплат депутатов до минималки на время войны. Также он предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников.

Отметим, по данным ОПОРЫ, с начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Яценко не зарегистрировал ни одного законопроекта ни как автор, ни как соавтор. Поэтому, вероятно, законопроект о зарплатах нардепов – его первая законодательная инициатива с начала полномасштабной войны.

В то же время нардеп ведет активную деятельность в своем округе в Черкасской области. Там он развернул борьбу с местными властями, в частности, инициирует уголовные дела против главы местной ОВА Игоря Табурца.