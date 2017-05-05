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Чистий дохід “Укргідроенерго” за перший квартал збільшився на 32%

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Чистий дохід ПАТ “Укргідроенерго” у першому кварталі становив 854,4 млн грн, що на 32% більше, порівняно з попереднім періодом, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укргідроенерго”.

Чистий дохід “Укргідроенерго” за перший квартал збільшився на 32%

“ПАТ "Укргідроенерго" завершило перший квартал із чистим прибутком 854,4 млн грн. У першому кварталі 2016 року цей показник склав 363,6 млн грн. Чистий дохід підприємства у першому кварталі 2017 року зріс у порівнянні з попереднім періодом на 32 %”, — повідомили у прес-службі.

У товаристві поінформували, що за І квартал 2017 року перевиконали план виробництва електроенергії на 43,3%. “Так з січня по березень 2017 року вироблено електроенергії на 1 025,977 млн кВт год більше, ніж за аналогічний період 2016 року”, — уточнили у прес-службі.

При цьому, зазначили в “Укргідроенерго”, за перший квартал відпущено електроенергії на суму 2 062,125 млн грн. (з ПДВ), що на 31,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Нагадаємо, Кабмін затвердив фінплан “Укргідроенерго” на 2017 рік з чистим прибутком 2 млрд грн.

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