Чистий дохід “Укргідроенерго” за перший квартал збільшився на 32%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Чистий дохід ПАТ “Укргідроенерго” у першому кварталі становив 854,4 млн грн, що на 32% більше, порівняно з попереднім періодом, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укргідроенерго”.
“ПАТ "Укргідроенерго" завершило перший квартал із чистим прибутком 854,4 млн грн. У першому кварталі 2016 року цей показник склав 363,6 млн грн. Чистий дохід підприємства у першому кварталі 2017 року зріс у порівнянні з попереднім періодом на 32 %”, — повідомили у прес-службі.
У товаристві поінформували, що за І квартал 2017 року перевиконали план виробництва електроенергії на 43,3%. “Так з січня по березень 2017 року вироблено електроенергії на 1 025,977 млн кВт год більше, ніж за аналогічний період 2016 року”, — уточнили у прес-службі.
При цьому, зазначили в “Укргідроенерго”, за перший квартал відпущено електроенергії на суму 2 062,125 млн грн. (з ПДВ), що на 31,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Нагадаємо, Кабмін затвердив фінплан “Укргідроенерго” на 2017 рік з чистим прибутком 2 млрд грн.