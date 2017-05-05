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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чистый доход "Укргидроэнерго" за первый квартал увеличился на 32%

Киев • УНН

 • 13732 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Чистый доход ПАО "Укргидроэнерго" в первом квартале составил 854,4 млн грн, что на 32% больше по сравнению с предыдущим периодом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".

Чистый доход "Укргидроэнерго" за первый квартал увеличился на 32%

"ПАО "Укргидроэнерго" завершило первый квартал с чистой прибылью 854,4 млн грн грн. В первом квартале 2016 этот показатель составил 363,6 млн грн. Чистый доход предприятия в первом квартале 2017 вырос по сравнению с предыдущим периодом на 32%", - сообщили в пресс-службе.

В обществе сообщили, что за I квартал 2017 перевыполнили план производства электроэнергии на 43,3%. "Так с января по март 2017 выработано электроэнергии на 1 025,977 млн кВт ч больше, чем за аналогичный период 2016 года", - уточнили в пресс-службе.

При этом, отметили в "Укргидроэнерго", за первый квартал отпущено электроэнергии на сумму 2 062,125 млн грн. (С НДС), что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, Кабмин утвердил финплан "Укргидроэнерго" на 2017 год с чистой прибылью 2 млрд грн.

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