Чистый доход "Укргидроэнерго" за первый квартал увеличился на 32%

"ПАО "Укргидроэнерго" завершило первый квартал с чистой прибылью 854,4 млн грн грн. В первом квартале 2016 этот показатель составил 363,6 млн грн. Чистый доход предприятия в первом квартале 2017 вырос по сравнению с предыдущим периодом на 32%", - сообщили в пресс-службе.

В обществе сообщили, что за I квартал 2017 перевыполнили план производства электроэнергии на 43,3%. "Так с января по март 2017 выработано электроэнергии на 1 025,977 млн кВт ч больше, чем за аналогичный период 2016 года", - уточнили в пресс-службе.

При этом, отметили в "Укргидроэнерго", за первый квартал отпущено электроэнергии на сумму 2 062,125 млн грн. (С НДС), что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, Кабмин утвердил финплан "Укргидроэнерго" на 2017 год с чистой прибылью 2 млрд грн.