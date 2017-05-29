Число жертв урагану в Москві зросло до 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Жертвами урагану в Москві стали 11 осіб, ще 50 постраждали. Про це повідомили в прес-службі московського департаменту охорони здоров’я, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Через шквал вітру, що обрушився на Москву, за медичною допомогою в даний момент звернулося понад 50 постраждалих, серед них є діти, звернення тривають, 11 людей загинули,” — сказав співробітник прес-служби.
За його словами, хворі поступають в десять лікарень міста. “Медична допомога надається негайно і в повному обсязі”, — підкреслив він.
Також представник департаменту зазначив, що дані щодо кількості постраждалих будуть уточнюватися.
“У різних районах від травм, отриманих в результаті падіння дерев і руйнування різних конструкцій, попередньо семеро осіб загинуло в Москві і 11-річна дівчинка — в Раменському районі Московської області,” — додали у ЗМІ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, про сім жертв.