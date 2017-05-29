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Число жертв урагану в Москві зросло до 11 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Жертвами урагану в Москві стали 11 осіб, ще 50 постраждали. Про це повідомили в прес-службі московського департаменту охорони здоров’я, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Число жертв урагану в Москві зросло до 11 осіб

“Через шквал вітру, що обрушився на Москву, за медичною допомогою в даний момент звернулося понад 50 постраждалих, серед них є діти, звернення тривають, 11 людей загинули,” — сказав співробітник прес-служби.

За його словами, хворі поступають в десять лікарень міста. “Медична допомога надається негайно і в повному обсязі”, — підкреслив він.

Також представник департаменту зазначив, що дані щодо кількості постраждалих будуть уточнюватися.

“У різних районах від травм, отриманих в результаті падіння дерев і руйнування різних конструкцій, попередньо семеро осіб загинуло в Москві і 11-річна дівчинка — в Раменському районі Московської області,” — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про сім жертв.

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