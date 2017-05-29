Число жертв урагана в Москве возросло до 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Через шквал ветра, обрушившегося на Москву, за медицинской помощью в данный момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращение продолжаются 11 человек погибли", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он.
Также представитель департамента отметил, что данные о количестве пострадавших будут уточняться.
"В разных районах от травм, полученных в результате падения деревьев и разрушения различных конструкций, предварительно семь человек погибли в Москве и 11-летняя девочка - в Раменском районе Московской области", - добавили в СМИ.
Напомним, ранее сообщалось о семи жертвах.