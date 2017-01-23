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Число жертв катастрофи літака під Бішкеком зросло до 39 осіб

Число жертв катастрофи літака під Бішкеком зросло до 39 осіб

Київ • УНН

 • 9595 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Число жертв катастрофи під Бішкеком вантажного літака Boeing 747 зросло до 39 осіб. Про це ТАСС повідомили в міністерстві охорони здоров’я Киргизії, передає УНН.

“У науково-дослідному Центр травматології та ортопедії республіки помер 29-річний Сагинбек Рахманов, який був доставлений до лікувального закладу з місця падіння літака,” — зазначили у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Чорні ящики” з місця аварії Boeing 747 відправлені в Москву

За словами його співробітників, причиною смерті молодої людини стали отримані ним численні опіки. “Наші співробітники зробили все від них залежне, проте врятувати пацієнта не вдалося,” — підкреслили в МОЗ.

“На даний момент в лікарнях і клініках Бішкека залишаються близько 10 осіб, які отримали поранення під час падіння літака,” — уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, 16 січня вантажний літак Boeing 747, що здійснював рейс Гонконг-Бішкек-Стамбул, упав о 7:31 на дачне селище Дачі-СУ. У результаті падіння лайнер повністю зруйнував 23 одноповерхових житлових будинки. Майже половина загиблих і постраждалих — діти.

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