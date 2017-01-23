Число жертв катастрофы самолета под Бишкеком возросло до 39 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Число жертв катастрофы под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 возросло до 39 человек. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Киргизии, передает УНН.
"В научно-исследовательском Центре травматологии и ортопедии республики умер 29-летний Сагинбек Рахманов, который был доставлен в лечебное учреждение с места падения самолета", - отметили в ведомстве.
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По словам его сотрудников, причиной смерти молодого человека стали полученные им многочисленные ожоги.
"Наши сотрудники сделали все от них зависящее, однако спасти пациента не удалось", - подчеркнули в Минздраве.
"На данный момент в больницах и клиниках Бишкека остаются около 10 человек, которые получили ранения при падении самолета", - уточнили в министерстве.
Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, упал в 7:31 в дачный поселок Дачи-СУ. В результате падения лайнер полностью разрушил 23 одноэтажных жилых дома. Почти половина погибших и пострадавших - дети.