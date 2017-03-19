Число жертв через повені у Перу зросло до 72 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Перу через повінь загинули 72 людини, пошкоджено 115 тисяч будівель, зруйновані 117 мостів і понад тисячу кілометрів доріг, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За даними агентства, нову інформацію про загиблих в суботу повідомив прем’єр-міністр країни. Перуанська влада заявили, що за останні 20 років ці повені стали найважчими. У 1998 році в результаті схожого періоду дощів загинули 374 людини.
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Як повідомляв УНН, президент Перу Педро Кучинський повідомив в п’ятницю про термінове виділення приблизно 766 мільйонів доларів на відновлювальні роботи в зв’язку з нахлинувшими на країну сильними повенями.
Влада називає останні повені одними з найпотужніших за останні десятиліття, їх причиною став кліматичний феномен “Ель-Ніньо” в Тихому океані.