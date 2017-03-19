Число жертв в результате наводнений в Перу возросло до 72 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Перу из-за наводнения погибли 72 человека, повреждены 115 тыс зданий, разрушены 117 мостов и тысячи километров дорог, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, новую информацию о погибших в субботу сообщил премьер-министр страны. Перуанские власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми. В 1998 году в результате похожего периода дождей погибли 374 человека.
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Как сообщал УНН, президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении примерно 766 млн долларов на восстановительные работы в связи с нахлынувшими в страну сильными наводнениями.
Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.