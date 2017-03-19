Число жертв в результате наводнений в Перу возросло до 72 человек

По данным агентства, новую информацию о погибших в субботу сообщил премьер-министр страны. Перуанские власти заявили, что за последние 20 лет эти наводнения стали самыми тяжелыми. В 1998 году в результате похожего периода дождей погибли 374 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео женщины, которая стала жертвой наводнения в Перу

Как сообщал УНН, президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении примерно 766 млн долларов на восстановительные работы в связи с нахлынувшими в страну сильными наводнениями.

Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.