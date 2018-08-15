Число загиблих при обвалі моста в Генуї збільшилося до 31 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Число жертв в результаті обвалення моста в місті Генуя досягло 31. Про це у вівторок повідомила газета Corriere della Sera з посиланням на дані МВС, передає УНН.
По мосту проходила ділянка платної траси A10, яка з’єднує Геную з містом Вентімілья. Міст заввишки 45 метрів побудований над річкою Польчевера, житловими будинками, залізничними коліями та промзоною. Близько 12 години за місцевим часом (13:00 за Києвом) один з прольотів (за різними даними, його довжина становила до 200 метрів) обвалився в річку і на дахи будівель.
Серед загиблих — як ті, хто перебував на мосту в момент обвалення, так і люди, що опинилися під уламками. За даними La Repubblica, ще 14 осіб отримали травми; офіційно число потерпілих поки не названо. За даними видання Il Giornale, одна з опор моста отримала пошкодження через грозу, яка пройшла в Генуї 14 серпня. La Repubblica з посиланням на очевидців пише, що в одну з опор вдарила блискавка, після чого міст почав руйнуватися.
Як повідомляв УНН, раніше влада регіону Лігурія заявила про 26 загиблих. За інформацією ЗМІ, серед загиблих двоє дітей.