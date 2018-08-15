Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 31 человека

По мосту проходил участок платной трассы A10, которая соединяет Геную с городом Вентимилья. Мост высотой 45 метров построен над рекой Польчевера, жилыми домами, железнодорожными путями и промзоной. Около 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву) один из пролетов (по разным данным, его длина составляла до 200 метров) обвалился в реку и на крыши зданий.

Среди погибших — как те, кто находился на мосту в момент обрушения, так и люди, оказавшиеся под обломками. По данным La Repubblica, еще 14 человек получили травмы; официально число пострадавших пока не названj. По данным издания Il Giornale, одна из опор моста получила повреждения из-за грозы, которая прошла в Генуе 14 августа. La Repubblica со ссылкой на очевидцев пишет, что в одну из опор ударила молния, после чего мост начал разрушаться.

Как сообщал УНН, ранее власти региона Лигурия заявили о 26 погибших. По информации СМИ, среди погибших двое детей.