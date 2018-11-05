Число військовослужбовців США на кордоні з Мексикою до кінця дня перевищить 5 тисяч солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Число військовослужбовців США, відправлених на кордон з Мексикою для сприяння співробітникам прикордонної служби, до кінця понеділка (за місцевим часом) досягне 5,2 тисячі осіб. Про це повідомив у понеділок на брифінгу офіційний представник міністерства оборони США полковник Роб Меннінг, інформує УНН.
“До кінця дня в південно-західному прикордонному регіоні будуть розгорнуті 5,2 тисячі військовослужбовців. Міноборони очікує, що понад 7 тисяч військовослужбовців найближчим часом будуть підтримувати прикордонну службу”, — зазначив він. Меннінг нагадав, що минулого тижня міністерство оборони США оголосило про те, що направить 5,2 тисячі військовослужбовців, частина з яких буде озброєна, на кордон з Мексикою. Він пояснив, що військовослужбовці лише підтримують прикордонні служби і не очолюють операцію “Вірний Патріот” (Faithful Patriot) з протидії незаконним мігрантам.
Меннінг підкреслив, що американське оборонне відомство буде розповсюджувати інформацію про чисельність військ, розгорнутих на південно-західному кордоні. Він не став відповідати на питання про те, у скільки обійшлася міноборони відправка військ на кордон, але зазначив, що “Пентагон покриє всі витрати”.
При цьому офіційний представник відомства підкреслив, що військова поліція буде захищати співробітників Міноборони, які перебувають на кордоні. “Самооборона є невід’ємним правом американського військовослужбовця. Співробітники військової поліції — єдині військовослужбовці на кордоні (з Мексикою), у яких є зброя”, — пояснив полковник, додавши, військовослужбовці, що беруть участь в операції, не будуть отримувати грошові надбавки за участь у бойових діях, так як кордон — “не зона бойових дій”.
Меннінг також вказав, що військовослужбовці “не планують взаємодіяти з протестуючими або мігрантами” на кордоні. Він спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що військовослужбовці повинні займатися будівництвом об’єктів для розміщення сімей мігрантів.
Як повідомляв УНН, NBC і Fox News припинили показ ролика Трампа про “караван мігрантів”.