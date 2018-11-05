Число військовослужбовців США на кордоні з Мексикою до кінця дня перевищить 5 тисяч солдатів

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Число військовослужбовців США, відправлених на кордон з Мексикою для сприяння співробітникам прикордонної служби, до кінця понеділка (за місцевим часом) досягне 5,2 тисячі осіб. Про це повідомив у понеділок на брифінгу офіційний представник міністерства оборони США полковник Роб Меннінг, інформує УНН.