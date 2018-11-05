Число военнослужащих США на границе с Мексикой до конца дня превысит 5 тысяч солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Число военнослужащих США, отправленных на границу с Мексикой для содействия сотрудникам пограничной службы, к концу понедельника (по местному времени) достигнет 5,2 тысяч человек. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель министерства обороны США полковник Роб Мэннинг, информирует УНН.
“К концу дня в юго-западном пограничном регионе будут развернуты 5,2 тысяч военнослужащих. Минобороны ожидает, что более 7 тысяч военнослужащих в ближайшее время будут поддерживать пограничную службу”, — отметил он. Мэннинг напомнил, что на прошлой неделе министерство обороны США объявило о том, что направит 5,2 тысяч военнослужащих, часть из которых будет вооружена, на границу с Мексикой. Он пояснил, что военнослужащие лишь поддерживают пограничные службы и не возглавляют операцию “Верный Патриот” (Faithful Patriot) по противодействию незаконным мигрантам.
Мэннинг подчеркнул, что американское оборонное ведомство будет публиковать информацию, касающуюся численности войск, развернутых на юго-западной границе. Он не стал отвечать на вопрос о том, во сколько обошлась минобороны отправка войск на границу, но отметил, что “Пентагон покроет все расходы”.
При этом официальный представитель ведомства подчеркнул, что военная полиция будет защищать сотрудников Минобороны, находящихся на границе. “Самооборона является неотъемлемым правом американского военнослужащего. Сотрудники военной полиции — единственные военнослужащие на границе (с Мексикой), у которых есть оружие”, — пояснил полковник, добавив, что участвующие в операции военнослужащие не будут получать денежные надбавки за участие в боевых действиях, так как граница — “не зона боевых действий”.
Мэннинг также указал, что военнослужащие “не планируют взаимодействовать с протестующими или мигрантами” на границе. Он опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что военнослужащие должны заниматься строительством объектов для размещения семей мигрантов.
Как сообщал УНН, NBC и Fox News прекратили показ ролика Трампа о “караване мигрантов”.