Чиновниця медкомісії хотіла розжитися 1500 дол. на хабарі від інваліда дитинства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Маріуполі Донецької області слідчі прокуратури затримали посадову особу місцевої медичної комісії, що вимагала від інваліда дитинства хабара 1500 долларів за зміну статусу інвалідності. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів того, що 43-річна посадовець під час проходження медичної комісії повідомила 19-річному інваліду дитинства, який був направлений до ОМСЕК для підтвердження наявного у нього медичного діагнозу та встановлення групи інвалідності, про те, що він не може розраховувати на встановлення безстрокової 3-ї групи інвалідності. Для вирішення питання посадовець висловила прохання передати їй грошові кошти у сумі 1500 доларів США”, — йдеться у повідомленні.
21 березня через чоловіка жінки, який знаходився поблизу від місця її роботи, відбулась передача частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США, яку задокументували співробітники прокуратури Донецької області спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області та УЗЕ у Донецькій області ДЗЕ НП України.
Як зазначається, прокуратури Донецької області завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно посадової особи Обласної медико-соціальної експертної комісії № 2 м. Маріуполя за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Раніше посадовець КМДА і лікар вимагали хабар за довічну групу інвалідності.